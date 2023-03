Politica 370

Caltanissetta. Disagi in viale Amedeo, Aiello (Lega): "Comune collocherà uno scivolo"

Sindaco e giunta dovranno adottare nel più breve tempo possibile ogni provvedimento utile al fine di ridurre al minimo le attuali difficoltà

Redazione

29 Marzo 2023 10:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-disagi-in-viale-amedeo-aiello-lega-comune-collochera-uno-scivolo Copia Link Condividi Notizia

Il Consiglio Comunale di Caltanissetta ha approvato ieri, all’unanimità dei presenti, l’Ordine del giorno presentato dalla Lega, primo firmatario il Capogruppo Oscar Aiello, con i quale il civico consesso ha espresso vicinanza e solidarietà alle famiglie residenti in Viale Amedeo n.176-178-180, nonché ai soci del Tennis Club per i disagi subiti, invitando il Sindaco e la Giunta ad adottare nel più breve tempo possibile ogni provvedimento utile al fine di ridurre al minimo le attuali difficoltà.

“Era doveroso raccogliere le istanze dei cittadini e conseguentemente portare all’attenzione del Consiglio e dell’Amministrazione Comunale quanto sta accadendo in quella parte di Viale Amedeo, per discutere ed affrontare il problema in Aula consiliare” – dichiara il consigliere Oscar Aiello – che aggiunge: “Ringrazio i Consiglieri per il voto favorevole e l’Amministrazione Comunale per aver assunto l’impegno di collocare uno scivolo nell’attuale scala. In tal modo, ed in attesa del ritorno alla normalità, verrà facilitato l’accesso ai portatori di disabilità motoria, ai genitori con i bambini nei passeggini e a tutti coloro i quali hanno problemi di deambulazione”.



Il Consiglio Comunale di Caltanissetta ha approvato ieri, all'unanimità dei presenti, l'Ordine del giorno presentato dalla Lega, primo firmatario il Capogruppo Oscar Aiello, con i quale il civico consesso ha espresso vicinanza e solidarietà alle famiglie residenti in Viale Amedeo n.176-178-180, nonché ai soci del Tennis Club per i disagi subiti, invitando il Sindaco e la Giunta ad adottare nel più breve tempo possibile ogni provvedimento utile al fine di ridurre al minimo le attuali difficoltà. "Era doveroso raccogliere le istanze dei cittadini e conseguentemente portare all'attenzione del Consiglio e dell'Amministrazione Comunale quanto sta accadendo in quella parte di Viale Amedeo, per discutere ed affrontare il problema in Aula consiliare" - dichiara il consigliere Oscar Aiello - che aggiunge: "Ringrazio i Consiglieri per il voto favorevole e l'Amministrazione Comunale per aver assunto l'impegno di collocare uno scivolo nell'attuale scala. In tal modo, ed in attesa del ritorno alla normalità, verrà facilitato l'accesso ai portatori di disabilità motoria, ai genitori con i bambini nei passeggini e a tutti coloro i quali hanno problemi di deambulazione".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare