Caltanissetta, dimissioni di Gennuso da Forza Italia. Scicolone: "La politica è un'altra cosa"

Sta suscitando reazioni a catena la scelta di Andrea Gennuso di dimettersi dalla carica di coordinatore provinciale

Redazione

“All'ex coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani a Caltanissetta, Andrea Gennuso, auguro buona fortuna per il suo futuro, ma in merito alle sue esternazioni esprimo il mio completo disappunto. Non è vero che i giovani si allontanano dalla politica. Io personalmente, a prescindere dalla mia carica di coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani a Gela, sono sempre pronto ad ascoltarli, aiutarli laddove è possibile. È questo il modo giusto per fare politica: intenderla come servizio per la comunità, portando avanti progetti costruttivi e ricettivi per il bene del territorio. Da quando sono coordinatore cittadino ho ricevuto molte adesioni di giovani che vogliono avvicinarsi alla politica. Il motivo? Basta trasmettere loro fiducia e disponibilità. Quello che è purtroppo mancato a Gennuso”. Lo afferma il coordinatore di Forza Italia Giovani a Gela, Luca Scicolone.

“Credo che in ogni ambito ci siano gerarchie, come è giusto che sia in una struttura organizzativa funzionante – conclude il Giovane azzurro. Non è vero però che le scelte sono calate dall’alto. Almeno non lo è in Forza Italia le cui idee sono condivise e messe a conoscenza di tutti. Certo, apprezziamo i consigli di chi è sul territorio da più tempo. Per esempio conosco l’on. Michele Mancuso. Anzi, sono in Forza Italia proprio perché ho sempre ammirato il suo esempio e quello di persone come lui, che ascoltano tutti e sono sempre disponibili. D’altronde, il partito è la casa di tutti, ed è così che si fa squadra se vogliamo migliorare ogni giorno”.



