Caltanissetta, didattica in presenza non sicura: gli studenti organizzano uno "sciopero silenzioso"

L'iniziativa è stata lanciata dalla Rete degli Studenti Medi di Caltanissetta. A decidere sulle scuole dovrebbero essere i sindaci

Redazione

23 Aprile 2021 11:56

La città di Caltanissetta è stata zona rossa per oltre 35 giorni. I casi in Sicilia ieri hanno superato i 1200. Le scuole non garantiscono la sicurezza e nelle classi non c’è il distanziamento adeguato p er proteggersi dal virus. I trasporti non sono sufficienti per tutti gli studenti e soprattutto per una didattica al 70%. Gli studenti vogliono il diritto allo studio ma con sicurezza, una sicurezza che negli istituti della città è assente.

“Oltre 4000 studenti hanno risposto negativamente alla richiesta di rientro in presenza- dichiarano gli studenti organizzatori della protesta- i dati sono riportati nel sondaggio preparato dalla Rete degli Studenti Medi di Caltanissetta.” “Abbiamo deciso di assentarci dalle lezioni giorno 23 aprile - continuano i rappresentanti degli istituti e la Rete degli Studenti Medi”. La situazione non sarebbe stata sostenibile e a causa dei problemi strutturali e della scarsa organizzazione nei confronti delle necessità dei pendolari.

