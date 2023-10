Eventi 272

Caltanissetta, dibattito venerdì sull'importanza del latte umano materno e l'istituzione della sua banca

L'Italia è tra i paesi più attivi dell'Unione Europea in questo specifico settore

Redazione

Si terrà venerdì 20 ottobre alle ore 08:00, presso la Sala Conferenze della Banca Sicana Credito Cooperativo, il seminario dal titolo "Gestione, Utilizzo e Distribuzione del Latte Umano Materno: il ruolo della Banca del Latte Umano Donato". L'evento, organizzato dall’ASP di Caltanissetta e patrocinato dall’Ordine dei Medici Chirurgici e degli Odontoiatri della Provincia di Caltanissetta, è rivolto a tutto il personale del Dipartimento Materno Infantile e a tutti i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta.

Inquadrato nel progetto "PSN 2018 Banca del Latte Umano Donato BLUD", il seminario mette in luce l'importanza del latte umano donato e si propone quale importante occasione per offrire aggiornamenti e approfondimenti sulla tematica, mirando a formare il personale sanitario coinvolto. Il corso, inoltre, offrirà una formazione specifica sulle modalità di utilizzo della strumentazione all'interno di una Banca del Latte Umano Donato, seguendo le linee guida dell'Associazione Italiana Banche del Latte Umano Donato (AIBLUD).

Durante l'evento, saranno affrontati diversi aspetti relativi alle Banche del Latte Umano Donato, evidenziando l'importanza e l'attività svolta nel nostro Paese, che si posiziona come uno dei più attivi dell'Unione Europea in questo specifico settore. La presenza di componenti del personale della Banca del Latte Umano di Messina, tra cui il Professore Alessandro Arco, referente e responsabile della Banca del Latte Umano Donato presso l'A.O.U. “G. Martino” di Messina, la Dott.ssa Antonella Palmara, Dirigente Medico U.O.S.D. di Neonatologia A.O.U “G. Martino” di Messina e la Dott.ssa Sabrina Assenzio, Dietista A.O.U. “G. Martino” di Messina, garantirà ai partecipanti un dibattito multidisciplinare che consentirà di approfondire ulteriormente le tematiche relative all'operatività e alla gestione delle Banche del Latte Umano Donato, gettando le basi per una rete provinciale per la raccolta e la distribuzione.

“L’obiettivo di questo evento formativo – come sottolineato dal Commissario Straordinario Dott. Ing. Alessandro Caltagirone – è informare il nostro personale sanitario sui molteplici benefici del latte umano inteso sia come allattamento materno, sia anche come donazione del latte, a vantaggio di tutti neonati. Il latte materno rappresenta primo passo nella promozione della salute a livello individuale e collettivo, svolgendo un ruolo fondamentale nella prevenzione di malattie degenerative in età adulta. L’Azienda mira a sensibilizzare sull'importanza dell'allattamento al seno e sulla creazione della Banca del Latte Umano Donato. Quest'ultima, attraverso la selezione, raccolta, conservazione e distribuzione del latte donato, offre un servizio di grande importanza per specifiche necessità mediche. L'istituzione imminente di questo servizio – conclude il Commissario - rappresenta un significativo progresso per l’Azienda, atteso a favore della comunità e quale obiettivo prioritario per la salute pubblica”.



