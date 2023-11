Eventi 114

Caltanissetta, dibattito dell'associazione "Noi per la salute" su formazione universitaria e offerta sanitaria

Il convegno sabato alle 9 al liceo classico "Ruggero Settimo", saranno presenti esperti che dialogheranno su diverse tematiche

L'Associazione di Promozione Sociale " Noi per la salute "- Tina Anselmi, in occasione del I° Anniversario della sua costituzione, organizza il convegno dal titolo: "Formazione Universitaria e Qualificazione dell'Offerta Sanitaria nella Sicilia Centrale". Il dibattito si terrà a Caltanissetta sabato 18 Novembre alle ore 9,00, presso la sala convegni del Liceo Classico "Ruggero Settimo", sito in Via Rosso di san Secondo.

Il Convegno affronterà, grazie agli interventi degli esperti, sia con relazioni che con tavole rotonde, le seguenti tematiche: il ruolo delle associazioni di volontariato quali strumenti di partecipazione e difesa del Servizio Sanitario Nazionale; la gestione delle problematiche sanitarie dei pazienti con disabilità; la connessione tra Università e territorio e le possibili implicazioni nella istituzione di modelli organizzativi di assistenza sanitaria nel contesto di una Area Vasta.





