Cronaca 2101

Caltanissetta. Diabete, scompenso cardiaco e ipertensione: la Medicina Interna del Sant'Elia apre quattro ambulatori per la cura delle patologie complesse

Il primario Antonio Burgio parla della nuova offerta sanitaria rivolta a quei pazienti che sono affetti da patologie che vanno valutate nella loro complessità

Rita Cinardi

Quattro ambulatori saranno attivati a partire dai primi di novembre dall'Unità Operativa Complessa di Medicina Interna dell'ospedale Sant'Elia diretta dal dottore Antonio Burgio. Ambulatori che puntano a trattare alcune specifiche patologie, particolarmente complesse, e che andranno ad ampliare l'offerta sanitaria per i pazienti. "Nello specifico - spiega il primario Antonio Burgio - apriremo l'ambulatorio di ipertenzione arteriosa e alterazioni elettrolitiche, quello per la cura del diabete e le malattie metaboliche, quello dello scompenso cardiaco e infine quello di medicina, per tutte le altre patologie, che continuerà a rimanere attivo come sempre. La medicina interna si è sempre occupata di patologie croniche e complesse e quello che vogliamo è creare degli ambulatori ad alta specialità per curare il paziente con disturbi che vanno trattati, appunto, nella loro complessità. Nell'ambulatorio potranno essere seguiti sia i pazienti dimessi dal nostro reparto per il follow up, che prenoteremo direttamente noi, che pazienti con nuova diagnosi inviati dal medico di famiglia. Si tratta di un'ulteriore possibilità di cura per il paziente complesso e per il miglioramento della sua qualità di vita". I quattro ambulatori saranno attivi, in maniera alternata, ogni martedì dalle 9 alle 12.30.



