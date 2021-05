Caltanissetta, Di Dio lascia il M5S. Il gruppo consiliare: "Da tempo non partecipava alle riunioni politiche"

Politica 187

Caltanissetta, Di Dio lascia il M5S. Il gruppo consiliare: "Da tempo non partecipava alle riunioni politiche"

Il gruppo consiliare del M5S commenta la decisione di Fabrizio Di Dio di aderire al gruppo misto

Redazione

21 Maggio 2021 15:49

Dopo due anni di percorso politico nel Movimento 5 Stelle, il consigliere Fabrizio Di Dio ha deciso di lasciare e aderire al gruppo misto. Pur avendo goduto della fiducia del gruppo, che sin dall’inizio della consiliatura gli aveva attribuito il ruolo di Presidente della Il commissione (Assetto del Territorio), da tempo il consigliere non partecipava alle riunioni politiche ed alle assemblee del locale MeetUp, risultando lontano dalle dinamiche del gruppo.

Il Gruppo Consiliare del M5S proseguirà la propria attività politica con la coscienza e la determinazione che hanno guidato finora il proprio percorso, per contribuire al governo della città attuando il programma votato e condiviso dai cittadini.

Al consigliere Di Dio vanno gli auguri del gruppo consiliare M5S per il prosieguo della propria attività politica”.



Dopo due anni di percorso politico nel Movimento 5 Stelle, il consigliere Fabrizio Di Dio ha deciso di lasciare e aderire al gruppo misto. Pur avendo goduto della fiducia del gruppo, che sin dall'inizio della consiliatura gli aveva attribuito il ruolo di Presidente della Il commissione (Assetto del Territorio), da tempo il consigliere non partecipava alle riunioni politiche ed alle assemblee del locale MeetUp, risultando lontano dalle dinamiche del gruppo.

Il Gruppo Consiliare del M5S proseguirà la propria attività politica con la coscienza e la determinazione che hanno guidato finora il proprio percorso, per contribuire al governo della città attuando il programma votato e condiviso dai cittadini.

Al consigliere Di Dio vanno gli auguri del gruppo consiliare M5S per il prosieguo della propria attività politica".

Ti potrebbero interessare