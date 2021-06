Cronaca 2179

Caltanissetta, denunciati un sorvegliato speciale e una ragazza che guidava senza patente

La polizia, nel corso dei normali controlli del territorio, ha sorpreso un sorvegliato speciale in un altra abitazione e una ventenne che guidava senza aver mai conseguito la patente

Redazione

22 Giugno 2021 12:09

I poliziotti della sezione volanti hanno segnalato all’Autorità giudiziaria un nisseno trentacinquenne, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, per violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. In particolare, l’uomo, nel corso della notte, dopo il controllo di routine eseguito dagli agenti della Polizia di Stato si è allontanato da casa. Un successivo controllo eseguito poco dopo dai poliziotti, ha consentito a questi ultimi di registrare l’assenza dell’uomo, che è stato rintracciato presso un altro domicilio, violando così le prescrizioni imposte dal Tribunale di Caltanissetta con il provvedimento di sottoposizione alla misura di prevenzione. Nel pomeriggio di ieri, invece, l’equipaggio di una volante ha sottoposto a controllo un’Audi A3 in transito da via Paladini. Alla guida del mezzo è stata identificata una ventenne nissena, priva di patente di guida, perché mai conseguita, recidiva alla predetta violazione.

Da ulteriori accertamenti è emerso che l’autovettura è stata sequestrata dalla Polizia Stradale di Caltanissetta lo scorso mese di gennaio, quindi la donna è stata sanzionata anche per aver circolato abusivamente con un mezzo posto sotto sequestro.



