Caltanissetta. Uno era positivo al covid ma in giro per la città, l'altra ubriaca al volante si schianta dopo festa della donna: denunciati

Uno è stato sorpreso in viale Conte Testasecca, l'altro ha invece provocato un incidente

Redazione

I poliziotti della sezione volanti nella serata di ieri, nel corso di un posto di controllo eseguito in viale Conte Testasecca, hanno fermato un mezzo con tre persone a bordo; di seguito al controllo dei documenti degli occupanti, il conducente è risultato soggetto alla misura del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in quanto sottoposto a quarantena poiché risultato positivo al Covid-19 dieci giorni fa. Dopo la mezzanotte l’equipaggio della volante di zona è intervenuto in questa via Sallemi per un sinistro stradale autonomo con feriti.

Gli agenti hanno accertato che una Fiat Punto, proveniente da via Filippo Turati, era impattata contro il muro della rotatoria. Entrambe le occupanti del mezzo, due donne, hanno riportato ferite e sono state condotte al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. La conducente ha riferito ai poliziotti di aver perso il controllo dell’auto dopo che era stata con l’amica a festeggiare l’8 marzo. La stessa, che mostrava chiari sintomi di ubriachezza, è risultata positiva all’alcol test. Entrambi i conducenti dei due mezzi sono stati denunciati in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica: il primo per violazione dell’obbligo di quarantena, la seconda per guida sotto l’influenza dell’alcol. Nei confronti di entrambi gli automobilisti sono state comminate sanzioni amministrative per diverse violazioni al codice della strada.



