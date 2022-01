Attualita 317

Caltanissetta dedica una via alla patriota Giuseppina Panzica: l'intitolazione avverrà nel giorno della memoria

Si tratta della via Piazza Armerina. Il 27 gennaio verrà scoperta una targa commemorativa

Redazione

Su richiesta dell’Associazione Onde donneinmovimento, l’Amministrazione Comunale di Caltanissetta ha deliberato di intitolare la via Piazza Armerina di Caltanissetta a Giuseppina Panzica, cittadina nissena trasferitasi a Ponte Chiasso dopo il matrimonio. Con grande coraggio, Giuseppina insieme al finanziere sardo Gavino Tolis riuscì a far passare oltre frontiera notizie, corrispondenze ed ordini riservati, destinati alle brigate partigiane operanti nel comasco e a salvare la vita di numerosi ebrei. Fu per questo arrestata nel 1944 e deportata presso il campo di concentramento di Ravensbruck in Germania, dove rimase fino alla liberazione. Per questi motivi, il Presidente della Repubblica Mattarella le ha conferito la Medaglia d’oro al merito civile.

Si è così finalmente concluso un iter lungo e complesso, anche per le necessarie autorizzazioni. In occasione della Giornata della Memoria, il prossimo 27 gennaio alle ore 11.00 saranno scoperte una targa commemorativa della signora Panzica e la tabella viaria. Hanno aderito all’iniziativa l’ANPI, la Cooperativa ETNOS, La Società Nissena di Storia Patria.

Col lavoro di recupero della Memoria di donne che si sono distinte in tutti i campi della vita politica e sociale, Onde donneinmovimento intende dare visibilità alle loro figure, nella convinzione che possano servire da esempio e da stimolo per le giovani generazioni.



