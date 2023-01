Cronaca 1309

Caltanissetta, Daspo per 22 tifosi dopo gli scontri tra Nissa e Enna. Il questore: "Non tollererò altre scene di violenza"

In pieno centro città si verificarono scontri e le forze di polizia, con non poche difficoltà, riportarono la situazione alla calma

Rita Cinardi

La Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Caltanissetta ha notificato provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive nei confronti di 22 persone, 13 dei quali nisseni - di cui uno minorenne - e 9 ennesi, di età compresa tra i 17 e i 49 anni. Il 13 novembre nel corso dell'incontro di calcio Asd Nissa-Enna Calcio i 22 tifosi, travisati da caschi e passamontagna e armati di bastoni e oggeti contundenti, prima dell'inizio dell'incontro nei pressi dello stadio Palmintelli, in viale della Regione - in pieno centro città - si sono resi responsabili di condotte violente, rendendo la strada adiacente all'ingresso dello stadio teatro di accesi scontri. "Dei Daspo 5 sono con obbligo di firma in questura, durante il primo e secondo tempo degli incontri che si tengono in casa o fuori - ha specificato il questore Emanuele Ricifari - e gli altri hanno durate che vanno dai 5 anni (per 8 di loro) e altri 2 anni (per 14 persone). Abbiamo dato il massimo a chi aveva già precedenti specifici". Le forze dell'ordine erano riuscite a riportare la situazione alla calma. Successivamente le indagini condotte dalla Digos, che ha visionato i filmati della Polizia Scientifica, hanno consentito di individuare gli autori dei disordini che sono stati denunciati alla Procura. Alle persone colpite da daspo è vietato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, agli stadi di calcio e nelle aree antistanti o limitrofi allo stesso. Sono 47 attualmente le persone sottoposte a Daspo nella provincia nissena.

"Si sono viste in città - ha detto oggi in conferenza stampa il questore Emanuele Ricifari - scene compatibili con quelle che avete visto in questi giorni sui notiziari relative agli scontri che ci sono stati sulla A1. Questo dovrebbe far riflettere perché nel nostro caso questi scontri si sono verificati nel centro cittadino e anche qua abbiamo motivo di ritenere che fossero deliberatamente premeditati. Si era pensato a vietare la trasferta poi le tifoserie ci hanno mal ripagato. Abbiamo appurato che i tifosi erano predisposti e pronti allo scontro. Il mio messaggio è che da questo momento non tollererò nulla nemmeno gli sfottò nei confronti delle forze di polizia. Nei loro confronti saranno emessi Daspo".



