Attualita 47

Caltanissetta, danneggiata la stele in memoria delle Foibe. Petrantoni: "Gesto indegno e vile"

Caltanissetta Protagonista, più di due anni fa ha piantumato un albero di ulivi in memoria delle vittime delle Foibe

Redazione

11 Ottobre 2021 17:06

Atto vandalico a Caltanissetta, alle stele in memoria delle Foibe collocata in Villa Monica. La denuncia arriva da Salvatore Petrantoni, in qualità di Presidente del Gruppo di Caltanissetta Protagonista il quale si è rivolto ai carabinieri. "A Villa Monica, in via Turati - spiega Petrantoni - da più di due anni Caltanissetta Protagonista ha piantumato un albero di ulivo in memoria delle vittime delle Foibe. Lunedì 4 Ottobre, in questo stesso luogo, è stata ricordata Norma Cossetto, infoibata tra le migliaia di vittime di quel tragico eccidio, ed è stata iscritta su una lapide una frase che sottolinea il profondo “rispetto” che gli essere umani dovrebbero avere difronte alla morte, tutte le morti! Caltanissetta Protagonista, oltre a denunciare agli organi inquirenti questo atto vergognoso, stigmatizza con fermezza questo gesto indegno e vile, peggio se fosse un’azione politica compiuta per bieche ragioni ideologiche.



Atto vandalico a Caltanissetta, alle stele in memoria delle Foibe collocata in Villa Monica. La denuncia arriva da Salvatore Petrantoni, in qualità di Presidente del Gruppo di Caltanissetta Protagonista il quale si è rivolto ai carabinieri. "A Villa Monica, in via Turati - spiega Petrantoni - da più di due anni Caltanissetta Protagonista ha piantumato un albero di ulivo in memoria delle vittime delle Foibe. Lunedì 4 Ottobre, in questo stesso luogo, è stata ricordata Norma Cossetto, infoibata tra le migliaia di vittime di quel tragico eccidio, ed è stata iscritta su una lapide una frase che sottolinea il profondo "rispetto" che gli essere umani dovrebbero avere difronte alla morte, tutte le morti! Caltanissetta Protagonista, oltre a denunciare agli organi inquirenti questo atto vergognoso, stigmatizza con fermezza questo gesto indegno e vile, peggio se fosse un'azione politica compiuta per bieche ragioni ideologiche.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare