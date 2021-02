Politica 179

Caltanissetta, dalla Regione arrivano 1,2 milioni per chiese e riqualificazioni urbane

Lunedì 8 febbraio, l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, sarà in visita nel vallone

Redazione

06 Febbraio 2021 12:08

“L’ultima riprogrammazione degli investimenti infrastrutturali del Governo Musumeci ha destinato altri due corposi finanziamenti a Caltanissetta e provincia. Abbiamo recuperato ben 800mila euro per la realizzazione di un Centro di quartiere a Caltanissetta, destinato alla lotta all'esclusione sociale, partendo dal recupero e dall'adeguamento dei locali della parrocchia San Giuseppe. A questi si aggiungono altri 465mila euro per il Comune di Milena, destinati alla messa in sicurezza della Chiesa Immacolata “vulgo” San Giuseppe, progetto che prevede anche la riqualificazione della zona. La Regione diventa sempre più protagonista della rigenerazione infrastrutturale e urbana della Sicilia, aprendo in tutti i Comuni cantieri che generano lavoro e rianimano l'economia locale. Faremo il punto su questi e tutti gli altri investimenti messi in campo dal Governo Musumeci nel corso della visita nel Nisseno, sollecitata dal deputato regionale Michele Mancuso e da altri rappresentanti locali, che faremo il prossimo lunedì 8 febbraio toccando i Comuni di Mussomeli, Villalba, Marianopoli, Sutera fino a Riesi e Mazzarino”.



Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, commentando gli ultimi stanziamenti deliberati dalla Giunta regionale del presidente Nello Musumeci in favore dei Comuni di Caltanissetta e Milena.

