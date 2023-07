Attualita 515

Caltanissetta, dal conservatorio Vincenzo Bellini ad una mini tournée in Australia

L'esperienza della violoncellista italiana Emanuela Mosa e della pianista giapponese Mayaka Nakagawa

Redazione

Una mini tournée in Australia di due musiciste, la violoncellista italiana Emanuela Mosa e la pianista giapponese Mayaka Nakagawa, è stata organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Sydney, in collaborazione con il Comitato Nazionale Italiano Musica di Roma (CIDIM). Riprende così, dopo la pausa imposta dalla pandemia, la programmazione della serie musicale «Suono italiano» che vede artisti emergenti, ma già dotati di un solido prestigio internazionale, esibirsi per il pubblico australiano.

Nel concerto, il duo Mosa- Nakagawa eseguirà musiche di Francesco Cilea e Gian Francesco Malipiero. Le musiciste si esibiranno il 10 agosto a Canberra, presso lo Ainslie& Gorman Arts Centre e il giorno successivo, l’11 agosto, presso l’Istituto in York Street. Emanuela Mosa, figlia d’arte, è nata nel 1998. E’ docente di violoncello presso il Conservatorio «Vincenzo Bellini» di Caltanissetta. Ha conseguito nel 2017 il Diploma Accademico di I livello in pianoforte con la votazione di 110 e lode e nel 2019 il Diploma Accademico di II livello in violoncello con 110 e lode e menzione d’onore. Ha vinto premi e seguito diverse Masterclass con musicisti di fama internazionale.

Mayaka Nakagawa (1993) si è laureata a pieni voti presso l’Università di Musica di Tokyo e ha poi concluso il Master in pianoforte in qualità di studente invitato speciale. Nel 2014 ha ricevuto una borsa di studio dalla Fondazione Yamaha per la Promozione Musicale, e nel 2017 dalla Fondazione Sadao Yamada istituita dalla Daido Corporation. Attualmente si sta perfezionando con il M.o Leonid Margarius all’Accademia Internazionale di Musica di Imola. (ANSA).



