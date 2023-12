Cronaca 371

Caltanissetta, dal 30 dicembre al 6 gennaio niente fuochi pirotecnici e botti

Il sindaco Roberto Gambino ha firmato l'ordinanza per prevenire ed eliminare gravi danni

Redazione

28 Dicembre 2023 17:05 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-dal-30-dicembre-al-6-gennaio-niente-fuochi-pirotecnici-e-botti Copia Link Condividi Notizia

Il sindaco Roberto Gambino, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ha emanato un’ordinanza per il divieto assoluto di uso di petardi, botti, fuochi d’artificio pirotecnici e di qualsiasi altro materiale esplodente, benché di libera vendita, sull'intero territorio Comunale dal 30.12.2023 al 6.01.2024, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.



Il sindaco Roberto Gambino, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ha emanato un'ordinanza per il divieto assoluto di uso di petardi, botti, fuochi d'artificio pirotecnici e di qualsiasi altro materiale esplodente, benché di libera vendita, sull'intero territorio Comunale dal 30.12.2023 al 6.01.2024, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare