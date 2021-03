Cronaca 868

Caltanissetta, dà in escandescenze in pronto soccorso ma doveva scontare 4 mesi di carcere: arrestato

A seguito di controllo, i poliziotti hanno accertato che a carico dello stesso risultava un rintraccio per ordine di esecuzione per la carcerazione

Rita Cinardi

29 Marzo 2021 21:18

I poliziotti delle volanti ha arrestato, in esecuzione all’Ordine di Carcerazione emesso in data 11.03.2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese, il nisseno Salvatore Michele Antonucci, 57 anni. Nella tarda serata di sabato 27 marzo, gli agenti delle Volanti sono intervenuti al Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Elia, dove era giunta una persona in stato di alterazione alcolica in escandescenza. A seguito di controllo, i poliziotti hanno accertato che a carico dello stesso risultava un rintraccio per ordine di esecuzione per la carcerazione, dovendo l'uomo espiare la pena di quattro mesi di reclusione per il reato di offesa a Pubblico Ufficiale commesso a Varese in il 20 giugno del 2014. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto al carcere Malaspina.



