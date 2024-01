Cronaca 1619

Caltanissetta, dà in escandescenze durante veglione di capodanno e poi insulta i poliziotti: 14enne denunciato

Il 14enne, all'arrivo dei poliziotti, ha cominciato ad insultarli dicendo loro che gli stavano "rovinando la serata"

Rita Cinardi

Un ragazzino di 14 anni è stato denunciato dalla polizia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti si sono verificati la notte di capodanno a Caltanissetta. Il ragazzo a quanto pare si trovava a una festa organizzata, in via Santo Spirito, quando avrebbe iniziato a disturbare e a inveire contro i buttafuori che lo avevano invitato ad uscire. I presenti hanno contattato la polizia, intervenuta poco dopo. Il quattordicenne, non contento, avrebbe iniziato a riempire di insulti i poliziotti accusandoli del fatto che gli stavano "rovinando la serata". A quel punto il giovanissimo, difeso dall'avvocato Massimiliano Bellini, è stato denunciato e adesso è indagato per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.



