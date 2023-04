Cronaca 323

Caltanissetta, da domani niente più sosta selvaggia in via Luigi Russo: automobilisti saranno sanzionati

L'ordinanza è stata emanata dall'assessore Ivan Rando per evitare problemi alla viabilità nelle vicinanze dell'ospedale

Redazione

Di concerto con il collega Assessore alla Mobilità Ettore Garozzo, dopo interlocuzione con i residenti e con la Federconsumatori, il sottoscritto ha firmato una Direttiva Assessoriale che prevede l’istituzione della rimozione forzata in Via Luigi Russo. Ne è seguita l’ordinanza n. 249 del 21/04/2022 a firma del Comandante Diego Peruga, che prevede di accertare sin da domani violazioni e sanzioni nel tratto in salita della Via Luigi Russo per tutta la lunghezza della strada, peraltro senza uscita come opportunamente segnalato con opportuna segnaletica verticale. Il provvedimento si è reso necessario al fine di dissuadere fattivamente tutti coloro i quali, recandosi presso l’Azienda Ospedaliera Elia, preferiscono non utilizzare il parcheggio multipiano sostando in modo scriteriato a danno di residenti ed avventori stessi.

L’Assessore alla Polizia Muncipale

Ivan Rando



