Caltanissetta, cucciolo di pitbull vagava per la Ss640: salvato dalla polizia

Caltanissetta, cucciolo di pitbull vagava per la Ss640: salvato dalla polizia

Gli agenti delle Volanti dopo averlo rifocillato con dei biscotti e dell’acqua lo hanno consegnato alla Polizia Municipale

Un cucciolo di pitbull stamattina vagava per la strada statale 640, l’arteria stradale che collega Caltanissetta ad Agrigento, con il rischio di essere investito dalle autovetture in transito. Dopo la segnalazione pervenuta alla sala operativa della Questura di Caltanissetta i poliziotti della sezione volante hanno rintracciato il cucciolo che tremava smarrito; dopo averlo rifocillato con dei biscotti e dell’acqua il cucciolo è stato consegnato agli agenti della Polizia Municipale di Caltanissetta che hanno provveduto a fare gli opportuni accertamenti circa il possesso di microchip del piccolo animale. La particolare “operazione di polizia” è stata utile per salvare la vita del cagnolino, che rischiava di finire investito da un’auto, e a garantire la sicurezza della circolazione stradale sulla trafficata arteria extraurbana.



