Cronaca 1609

Caltanissetta, cuccioli finiscono all'interno di una intercapedine e scivolano per 2 metri: salvati dai vigili del fuoco

Mediante delle tecniche specialistiche appropriate la squadra guidata dal capo reparto esperto Vittorio Imbrogno è riuscita a metterli in salvo

Rita Cinardi

Quattro cuccioli sono stati salvati dai vigili del fuoco di Caltanissetta dopo essere finiti all'interno di una intercapedine, tra un muro e una vasca di cemento, scivolando per oltre 2 metri. E' accaduto in contrada Santo Spirito dove i quattro cagnolini giocando, sono scivolati in un'intercapedine a imbuto e alla fine non riuscivano più nemmeno a muoversi. Un quinto cucciolo, più prudente, è rimasto a osservare la scena. A dare l'allarme il proprietario dei cani che senza l'intervento dei vigili del fuoco non sarebbe riuscito ad estrarli. Mediante delle tecniche specialistiche appropriate la squadra guidata dal capo reparto esperto Vittorio Imbrogno è riuscita a metterli in salvo e adesso i quattro cagnolini stanno bene.



© Riproduzione riservata

