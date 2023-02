Cronaca 1273

Caltanissetta, crollo di calcinacci da un edificio di via Don Minzoni: intervengono i pompieri

A quanto pare nell'edificio sono iniziati dei lavori per la ristrutturazione ma al momento è stata completata solo una parte

Rita Cinardi

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Don Minzoni per il crollo di calcinacci da un condominio. A chiamare è stata una delle residenti che di colpo ha sentito pezzi di intonaco cadere sul suo balcone. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno delimitato la zona e messo in sicurezza il palazzo. A quanto pare nell'edificio sono iniziati i lavori di ristrutturazione ma soltanto una delle due parti è stata finora completata. Proprio per evitare che la caduta di calcinacci possa provocare danni o ferire qualcuno i responsabili del condominio hanno messo delle assi a protezione della strada.



