Cronaca 5999

Caltanissetta, una crepa sull'asfalto attraversa il ponte di via Fra Giarratana: paura tra gli automobilisti

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco intervenuti con una squadra e il funzionario di turno, anche gli agenti della Polizia Municipale e personale dell'Ufficio Tecnico

Rita Cinardi

Una crepa che attraversa l'intero ponte di via Fra Giarratana, da una parte all'altra, oggi pomeriggio ha creato paura tra gli automobilisti che hanno subito contattato il numero di emergenza. I vigili del fuoco sono giunti sul posto con una squadra e il funzionario di turno, insieme agli agenti della Polizia Municipale e personale dell'Ufficio Tecnico. Da un primo accertamento nel corso del sopralluogo iniziato oggi pomeriggio alle 18.30 sembrerebbe che la crepa sia stata generata da un cedimento di terreno di uno dei due versanti su cui si regge il ponte che al momento non desta preoccupazione. La strada rimane comunque costantemente monitorata dai dipendenti dell'ufficio tecnico. Pare che al momento non ci siano criticità tali da spingere alla chiusura del ponte. Con tutta probabilità a far cedere il terreno è stata la pioggia di questi giorni. Nel corso del sopralluogo i vigili del fuoco hanno rimosso alcune parti di intonaco di rivestimento sottostante il ponte che potevano cedere e finire sulla strada. (Foto Seguo News)



