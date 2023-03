Cronaca 2472

Caltanissetta, crolla parte di un'abitazione: vigili del fuoco sul posto. Le foto

Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona

Rita Cinardi

15 Marzo 2023 07:30 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-crolla-parte-di-unabitazione-ledificio-era-gia-stato-dichiarato-inagibile Copia Link Condividi Notizia

Galllery

Questa mattina in viale Amedeo è crollata parte di un'abitazione. A udire il boato i residenti della zona che hanno subito chiamato i vigili del fuoco. Si tratta della abitazione già dichiarata inagibile dal Comune. Intorno alle 6 di questa mattina è crollata una parte del muro perimetrale al pianterreno. Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e far sì che i residenti delle abitazioni adiacenti possano transitare. L'edificio, poiché inagibile era disabitato, e in quel momento nessuno transitava, per cui non si sono registrati feriti. Sul posto anche una squadra dell'Ufficio Tecnico del Comune. Foto Seguo News



Questa mattina in viale Amedeo è crollata parte di un'abitazione. A udire il boato i residenti della zona che hanno subito chiamato i vigili del fuoco. Si tratta della abitazione già dichiarata inagibile dal Comune. Intorno alle 6 di questa mattina è crollata una parte del muro perimetrale al pianterreno. Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e far sì che i residenti delle abitazioni adiacenti possano transitare. L'edificio, poiché inagibile era disabitato, e in quel momento nessuno transitava, per cui non si sono registrati feriti. Sul posto anche una squadra dell'Ufficio Tecnico del Comune. Foto Seguo News

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare