Cronaca 5545

Caltanissetta. Crolla balcone, anziano cade giù: ha riportato diversi traumi

L'82enne è stato trasportato in ospedale dove è morto qualche ora dopo

Rita Cinardi

22 Novembre 2021 14:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-crolla-balcone-anziano-cade-giu-ha-riportato-diversi-traumi Copia Link Condividi Notizia

E' ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia con un politrauma un anziano di 82 anni rimasto ferito dopo che il balcone della sua abitazione al primo piano è letteralmente crollato sotto i suoi piedi. L'incidente si è verificato intorno a mezzogiorno in via Abbate I, nel quartiere Santa Croce nel centro storico della città. L'anziano, che abita in uno stabile fatiscente, si era affacciato sul balcone il cui pavimento era formato da assi di legno finendo di sotto. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, il 118, vigili del fuoco e dipendenti dell'Ufficio Tecnico comunale. L'anziano nella caduta ha riportato diverse fratture. Purtroppo non ce l'ha fatta. E' morto qualche ora dopo al pronto soccorso. L'aggiornamento a questo link https://www.seguonews.it/caltanissetta-morto-al-santelia-lanziano-caduto-dopo-il-crollo-del-balcone

(Foto Seguo News)



E' ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia con un politrauma un anziano di 82 anni rimasto ferito dopo che il balcone della sua abitazione al primo piano è letteralmente crollato sotto i suoi piedi. L'incidente si è verificato intorno a mezzogiorno in via Abbate I, nel quartiere Santa Croce nel centro storico della città. L'anziano, che abita in uno stabile fatiscente, si era affacciato sul balcone il cui pavimento era formato da assi di legno finendo di sotto. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, il 118, vigili del fuoco e dipendenti dell'Ufficio Tecnico comunale. L'anziano nella caduta ha riportato diverse fratture. Purtroppo non ce l'ha fatta. E' morto qualche ora dopo al pronto soccorso. L'aggiornamento a questo link https://www.seguonews.it/caltanissetta-morto-al-santelia-lanziano-caduto-dopo-il-crollo-del-balcone

(Foto Seguo News)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare