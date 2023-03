Caltanissetta, corteo degli immigrati verso la Prefettura per protesta contro i ritardi dei ticket money

Caltanissetta, corteo degli immigrati verso la Prefettura per protesta contro i ritardi dei ticket money

Gli stranieri, di diversa nazionalità, si stanno dirigendo in corteo verso la Prefettura

Rita Cinardi

Gli immigrati ospiti del centro di accoglienza di Pian del Lago stanno protestando per il ritardo nella concessione dei ticket money. Gli stranieri, di diversa nazionalità, si stanno dirigendo in corteo verso la Prefettura. La questura di Caltanissetta, per questo motivo, ha predisposto le misure di sicurezza relative al servizio di ordine pubblico. (Foto Seguonews)



