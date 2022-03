Caltanissetta, corso regionale per dirigenti sportivi: oltre 60 i partecipanti provenienti da diverse province

Caltanissetta, corso regionale per dirigenti sportivi: oltre 60 i partecipanti provenienti da diverse province

Un successo i primi due giorni dell’evento curato dalla delegazione del capoluogo nisseno

Impeccabile lo svolgimento dei primi due giorni del corso per dirigenti (riservato alle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento) organizzato dal Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, di concerto con la Scuola Palermitana, che si è svolto nel capoluogo nisseno nel pomeriggio di venerdì 11 marzo e nella mattinata del 12. Prossimi appuntamenti venerdì 25 e sabato 26 marzo.

Ben 61 corsisti provenienti dalle tre citate province sono stati ospitati nel centro polivalente “M. Abbate” messo a disposizione dal Comune. Certosina e precisa l’organizzazione della logistica affidata alla delegazione di Caltanissetta, guidata dal vulcanico delegato Giorgio Vitale (nella foto), impeccabile ‘padrone di casa’) che ha brillato per compattezza ed organicità.

Di rilievo il programma del corso regionale. Venerdì 11 marzo alle ore 15 l’introduzione dell’Ing. Santino Lo Presti Presidente onorario Comitato Regionale Sicilia LND, poi la Presentazione del Corso a cura del Prof. Avv. Laura Santoro, Ordinario di Diritto Privato UNIPA ed infine il saluto dell’Ing. Dino Corbo Vicepresidente Comitato Regionale Sicilia LND. Presente anche l’assessore allo sport del comune di Caltanissetta, Fabio Caracausi, che ha sottolineato il valore dell’evento. Poi a seguire: ore 15,15 Cenni storici sul fenomeno sportivo ed elementi di Diritto dello Sport; Lo Statuto federale e l’organizzazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, con le rispettive articolazioni. (Avv. Manfredi Lanza, Dottorando di Ricerca UNIPA); Ore 18,00 Le Carte Federali, le Norme Organizzative interne della FIGC e i relativi adempimenti (a cura del Comitato Regionale Sicilia) Sabato mattina, gradito e galvanizzante fuori programma, con il ‘blitz’ del presidente LND Sicilia, il nisseno Sandro Morgana, che ha voluto rivolgere un affettuoso saluto ai partecipanti.

Il corso è poi proseguito alla Ore 9.00 con il Regolamento del Giuoco del Calcio, lo spirito e l’interpretazione delle norme (Giorgio Vitale, Delegato provinciale FIGC-LND). Ore 10,15 Le tipologie di giustizia sportiva, il Codice di giustizia sportiva; Organizzazione della giustizia sportiva regionale (Avv. Ludovico La Grutta, Presidente Corte sportiva d'appello territoriale e Presidente Tribunale federale territoriale). Disciplina e procedura dei ricorsi (Ing. Pietro Accurso, Giudice Sportivo territoriale regionale). Ore 12.00 Il doping nell’ordinamento sportivo e l’antidoping (Avv. Manfredi Lanza, Dottorando di Ricerca UNIPA).



