Cronaca 1697

Caltanissetta, corse dei bus annullate a Ferragosto per raggiungere l'aeroporto di Catania: ma la Sais lo aveva segnalato solo su facebook

A segnalarlo alla nostra redazione un passeggero che ha vissuto il disservizio insieme ad altri utenti

Redazione

Una recente esperienza negativa con la società di trasporti SAIS nell'autostazione di Caltanissetta ha sollevato importanti questioni sulla qualità e l'affidabilità dei servizi di trasporto pubblico in Sicilia. Un passeggero, Giovanni Lacagnina, in partenza dall'autostazione di Caltanissetta il 15 agosto, ha sperimentato in prima persona le lacune del sistema dei trasporti. Dopo aver atteso per l'autobus delle 6 e un quarto diretto all'aeroporto, insieme ad altri passeggeri che sono rimasti delusi nel vedere che l'autobus non è mai arrivato. Ancor più frustrante è stata l'assenza totale di comunicazioni o segnalazioni sull'annullamento del servizio. Nessun cartello o messaggio è stato lasciato in stazione, lasciando i passeggeri all'oscuro della situazione.

Ciò che ha amplificato la frustrazione è stata una discrepanza tra le ultimissime informazioni fornite sulla pagina Facebook dell'azienda e la realtà. Nonostante l'ultimo post affermasse che il servizio era attivo, l'autobus non si è mai presentato, creando ulteriore confusione tra i passeggeri. Da premettere che i canali di comunicazione non debbano essere solo le pagine Facebook e che all'interno della stazione vi fosse un pannello digitale totalmente funzionante. La mancanza di rispetto verso gli utenti e l'assenza di comunicazione tempestiva ed efficace sono elementi inaccettabili in un settore che dovrebbe garantire servizi affidabili e ben organizzati. Questo episodio evidenzia le sfide che i passeggeri dei trasporti pubblici affrontano quotidianamente in Sicilia.

Il problema si estende anche al turismo. Mentre la regione cerca di promuovere il turismo, esperienze negative come queste possono scoraggiare i visitatori e danneggiare la reputazione del territorio. La mancanza di comunicazione in italiano e inglese dimostra una carenza di attenzione verso i viaggiatori internazionali che potrebbero scegliere la Sicilia come destinazione. Questa situazione solleva l'importante questione dell'affidabilità e dell'organizzazione dei trasporti pubblici nell'isola. I passeggeri meritano servizi che rispettino le loro necessità e che siano in grado di garantire esperienze positive. È fondamentale che le istituzioni, le aziende di trasporto e i responsabili dei servizi pubblici lavorino insieme per migliorare la situazione.

"Chiedo che venga dato ampio spazio a questa lamentela, affinché i lettori possano essere informati sulla situazione e possano capire le difficoltà che i passeggeri devono affrontare," ha dichiarato un utente del disservizio. Un appello urgente a una migliore gestione e organizzazione dei servizi di trasporto pubblico in Sicilia. Gli utenti e i viaggiatori meritano un servizio efficiente e affidabile, con una comunicazione chiara e tempestiva. Solo attraverso sforzi concreti da parte delle autorità e delle aziende coinvolte si potrà sperare in un miglioramento duraturo della situazione.



