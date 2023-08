Cronaca 1502

Caltanissetta, corriere della droga arrestato dalla Squadra Mobile: era giunto da Catania

Il gip ha convalidato l'arresto ed il sequestro di cocaina, marijuana, hashish e denaro in contante

Redazione

La Polizia di Stato – Squadra Mobile – ha tratto in arresto un uomo per la detenzione di cocaina, hashish e marijuana. Gli agenti della Squadra Mobile, nell’ambito del contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nel centro storico di Caltanissetta, ha individuato un uomo, proveniente dalla città di Catania, sottoponendolo a controllo mentre si trovava alla guida di un’auto. L’attività di perquisizione ha permesso di rinvenire cocaina, marijuana e hashish. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a una preliminare analisi da parte della Polizia Scientifica che ha dato esito positivo. Inoltre è stato preventivamente sequestrato il denaro in suo possesso, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto ed il sequestro operato dalla Squadra Mobile.



