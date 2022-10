Cronaca 3848

Caltanissetta, coppia va al supermercato e vince una Fiat 500 Hybrid

Il fortunato vincitore è un nisseno cliente abituale di un supermercato in via Due Fontane

Redazione

Spesa fortunata in serata per una coppia nissena che ha vinto una Fiat 500 Hybrid al supermercato SuperConveniente di via Due Fontane. Il gruppo Arena, che conta quasi 200 supermercati tra Sicilia e Calabria quest'anno, in occasione del centenario, ha messo in palio 100.000 premi tra i quali 30 autovetture e poi telefoni, city bike e altri premi. Con una spesa minimo di 20 euro e dietro presentazione della carta fedeltà i clienti possono concorrere e sapere se hanno vinto direttamente al momento del rilascio dello scontrino. Ed è quello che è accaduto a un nisseno, cliente abituale del supermercato in questione che questa sera si è recato a fare la spesa con la moglie. Attimi di gioia per la coppia che ha potuto condividere la vittoria con il direttore del supermercato, i dipendenti e quanti si trovavano a fare la spesa.



