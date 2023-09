Sport 641

Caltanissetta, Coppa Nissena fondamentale per Phoenix: lo start previsto domani

La 68^ edizione della gara avrà un ruolo determinante per l'epilogo dei campionati, Venuti nel Civm e Currenti fra le Bicilindriche pronti ad eccellere

Redazione

La 68^ Coppa Nissena, in programma nell' immediato weekend sarà il penultimo round del Campionato Italiano Velocità Montagna e del Tricolore Bicilindriche. Per il team Automobilistico Phoenix, rappresenta quindi un momento fondamentale per la stagione delle competizioni in "salita". Nel Civm il messinese Salvatore Venuti, che ad Erice si è dovuto difendere per una serie di circostanze che hanno reso complicate le prestazioni con la sua Peugeot 106, è ancora in corsa per il podio di classe 1600 plus. A Caltanissetta, punta a fare tanti punti ed attendere l'ultima finale del Costo. Currenti invece, potrebbe chiudere il discorso campionato in suo favore già dalla Nissena ed evitare l'incognita pista finale di Sarno. Le vetture sono pronte a ruggire e i preparatori, l'Autotecnica Macrí per la francesina del Leone e Samo Competition per la Fiat 500 assicurano massima competitività per i forti piloti siciliani.

Si comincia domani 8 Settembre con le operazioni preliminari di verifiche presso lo Stadio di Pian del Lago. Sabato 9 si svolgeranno le due manche di ricognizione. Dalle ore 9 di domenica 10 Settembre le due salite di gara saranno visibili in diretta su ACI Sport TV canale 228 della piattaforma Sky e in streaming sui canali dedicati alla serie. Al 2° Autoslalom di Ucria, in provincia di Messina, sarà Pietro Bartolotti in gruppo E1 a difendere i colori del Team Automobilistico Phoenix su Fiat 500 con motore moto 1150.



