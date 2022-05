Attualita 143

Caltanissetta, Convegno di Cultura Beata Maria Cristina di Savoia: il nuovo presidente è Franca Carapezza

La Presidente eletta ha poi nominato la Segretaria nella persona della socia Tita Cigna

Redazione

Giovedì 26 maggio nella sala "G.Speciale" del Seminario vescovile, si è tenuta l'Assemblea elettiva della sede nissena dei Convegni di Cultura Beata Maria Cristina di Savoia. Il 30 giugno, infatti, termina il proprio mandato Giuseppina Battaglia, che ha retto il sodalizio nisseno per due mandati, un totale di dieci anni. Erano Presenti la Delegata regionale dei Convegni, Flora Montana e l'Assistente spirituale don Calogero Panepinto. Le socie hanno provveduto a votare per il nuovo Consiglio Direttivo e, successivamente, le elette al Consiglio si sono riunite per l'attribuzione delle cariche sociali.

Al termine dei lavori sono state proclamate: Franca Carapezza, Presidente; Gabriella Marchese Iacono e Giuseppina Mannino, vice Presidenti; Gabriella Urso, Tesoriere; Giuseppina Battaglia Delegata alla stampa; Francesca Battaglia, Consigliera. La Presidente eletta ha poi nominato la Segretaria nella persona della socia Tita Cigna. Prima della conclusione dei lavori la Delegata regionale Flora Montana, per conto della Presidente uscente, ha consegnato una targa ricordo al socio amico del Convegno Antonio Alberto Stella, "per la sua collaborazione intelligente, efficace, puntuale alle attività del Convegno". Il prossimo appuntamento del Convegno avrà luogo il 14 giugno con una Santa Messa di fine anno sociale nella chiesa di Sant'Anna al Testasecca.



