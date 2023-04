Cronaca 755

Caltanissetta, controlli sul territorio: la polizia denuncia 15 persone, 3 di loro per sostituzione di persona

Nel corso dell’attività amministrativa è stata ritirata cautelarmente una pistola ex art.39 tulps

Redazione

La Polizia di Stato di Caltanissetta, nel corso dell’attività di prevenzione e repressione dei reati, nel territorio della provincia, ha denunciato all’Autorità giudiziaria quindici persone, eseguito nove perquisizioni e sequestrato hashish. Sono quindici le persone denunciate all’Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato su tutto il territorio della provincia nel corso dei servizi di controllo del territorio: due per detenzione di sostanze stupefacenti, due per danneggiamento, tre per sostituzione di persona, due per furto, due per resistenza a pubblico ufficiale, una per danneggiamento seguito da incendio e tre per altri reati. Nel corso dell’attività amministrativa è stata ritirata cautelarmente una pistola ex art.39 tulps. Sono, invece, nove le perquisizioni eseguite dagli equipaggi in servizio di controllo del territorio.



