Cronaca 2528

Caltanissetta, controlli polizia stradale: 80 persone multate su oltre 100 veicoli controllati

La maggior parte dei sanzionati non utilizzava la cintura di sicurezza oppure non possedeva i documenti di guida o non aveva fatto il rinnovo dell'assicurazione

Redazione

26 Marzo 2021 11:57

La sezione polizia stradale di Caltanissetta nell’ambito delle direttive compartimentali, la scorsa settimana, ha incrementato il controllo degli autoveicoli sui tratti di strada statale e autostradale della provincia, nell’ambito dell’operazione denominata “Roadpol Seatbelt” disposta dal Ministero dell’Interno. Lo scopo della campagna è quello di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali, in adesione al Piano d’azione Europeo 2021-2030. Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in specifiche aree strategiche.

Le pattuglie della polizia stradale di Caltanissetta hanno sanzionato ottanta persone su oltre cento veicoli controllati. Tra le sanzioni maggiormente contestate: il mancato utilizzo di cinture di sicurezza, il mancato rinnovo dell’assicurazione auto e la mancanza di documenti di guida al seguito. Obiettivo dei servizi è stato l’intensificazione dei controlli, su tutte le arterie di grande viabilità, in relazione al rispetto e al corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta da parte dei conducenti e dei passeggeri dei veicoli a motore, con particolare riguardo ai seggiolini per bambini, aumentando lo standard di sicurezza stradale al fine di ridurre il numero delle vittime della strada e degli incidenti stradali in genere.



