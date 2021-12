Cronaca 209

Caltanissetta, controlli nelle pescherie della provincia: scattano sequestri e multe

Il Comando della Guardia Costiera di Gela nei prossimi giorni intensificherà i controlli,

Redazione

Si è conclusa in questi giorni l’operazione complessa di vigilanza pesca denominata “Atlantide", coordinata dalla Direzione Marittima di Palermo, che ha visto impegnato il personale della Capitaneria di porto Guardia Costiera di Gela in tutta la provincia di Caltanissetta. I militari, in stretta collaborazione con il personale del Distretto Veterinario dell’Azienda Provinciale Sanitaria di Caltanissetta e Gela, hanno sottoposto a minuziosi controlli numerosi commercianti esercenti all’interno della provincia di Caltanissetta, al fine di assicurare il rispetto delle norme sulla commercializzazione e/o detenzione dei prodotti ittici, con particolare riferimento alle informazioni relative alla tracciabilità ed all’etichettatura, nell’ottica di tutela della salute dei consumatori.

Più in particolare, durante il corso delle sopra citate ispezioni presso le pescherie nei comuni della provincia di Caltanissetta, sono stati eseguiti n° 56 controlli e comminate sanzioni amministrative a n° 6 attività commerciali, per un ammontare di €. 9000,00 procedendo al sequestro di circa 150 kg. di prodotti ittici. Il Comando della Guardia Costiera di Gela intensificherà nei prossimi giorni i controlli, al fine di garantire il corretto sfruttamento delle risorse ittiche a salvaguardia degli operatori del settore che esercitano l’attività nel rispetto delle vigenti norme, nonché per la tutela del consumatore finale



