Caltanissetta, controlli forze dell'ordine: positivo al covid trovato fuori casa denunciato

Nel corso della settimana sono state sanzionate anche 2 attività commerciali e 2 cittadini: uno perché senza green pass, l'altro privo di mascherina

Anche nel corso della settimana appena conclusasi è proseguita con costanza l’attività di controllo delle Forze di Polizia, con il concorso delle Polizie locali dei comuni della provincia nissena, in adesione al Piano dei Controlli elaborato da questa Prefettura in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 7 del decreto legge del 26 u.s. Nelle aree cittadine individuate dal suddetto piano prefettizio, in cui insistono attività comunali ed esercizi pubblici per i quali è richiesto l’obbligo del green pass, è stato attivato un rafforzamento dell’azione di controllo e di vigilanza che ha portato le Forze dell’Ordine a controllare, nella settimana 10 gennaio – 16 gennaio 2022, 3.730 persone, sanzionando nr. 1 persona per il mancato possesso di regolare green pass, nonché nr. 1 persone in relazione alla irregolare tenuta dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Nella circostanza sono state controllate 603 attività commerciali o esercizi pubblici, sanzionando nr. 2 attività ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. 52/2021; inoltre, nr. 1 persona in quarantena perché, risultata positiva al virus, è stata denunciata per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora. La sinergica attività di controllo delle Forze di Polizia tesa a garantire un’efficace azione di contenimento e prevenzione del contagio proseguirà anche nel futuro.



