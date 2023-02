Cronaca 650

Caltanissetta, controlli della polizia in provincia: 3 arresti, 18 denunce e 26 perquisizioni

Diversi i reati contestati ad ognuno dei soggetti. La polizia ha trovato e sequestrato hashish e marijuana

Redazione

La Polizia di Stato di Caltanissetta, nel corso dell’attività di prevenzione e repressione dei reati, nel territorio della Provincia, ha eseguito 3 arresti, denunciato all’Autorità Giudiziaria 18 persone, eseguito 26 perquisizioni e sequestrato hashish e marijuana.Un 23enne è stato arrestato in esecuzione di una misura cautelare per tentata rapina e furto aggravato; due persone, un 68enne e un 35enne, sono stati arrestati in esecuzione di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, dovendo scontare, il primo, un anno e 10 mesi di reclusione per omissione di soccorso e, il secondo, 6 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale.

Un 66enne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per lesioni personali; un 53enne per maltrattamenti in famiglia; un 18enne per resistenza a pubblico ufficiale; un 50enne, sottoposto agli arresti domiciliari, non trovato in casa, è stato denunciato per evasione; tre persone sono state denunciate per minaccia; due ventenni sono stati denunciati per reati contro il patrimonio; un 21enne, trovato con un bastone in auto, è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere; un 45enne per procurato allarme e ubriachezza; due persone per invasione di terreni ed edifici. Sono, invece, cinque le persone trovate in possesso di hashish e marijuana per uso personale e segnalate alla Prefettura ex art.75 del D.P.R. 309/1990. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria sono state eseguite 26 perquisizioni personali.



