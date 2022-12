Caltanissetta, controlli della polizia in città in 7 esercizi e magazzini per i botti di fine anno

Non sono state riscontrate anomalie. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni, in città e nel territorio della provincia

Controlli della Polizia di Stato per i "botti" di fine anno. Con l'approssimarsi delle festività natalizie e del Capodanno, molti esercizi commerciali, più o meno grandi, iniziano la vendita di "botti" per i festeggiamenti. Per questo motivo la Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Caltanissetta ha iniziato i controlli di questi esercizi. Nel Capoluogo i poliziotti hanno fatto accesso a sette esercizi e magazzini, senza riscontrare anomalie. I controlli, naturalmente, continueranno anche nei prossimi giorni, in città e nel territorio della provincia!



