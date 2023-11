Caltanissetta, controlli della polizia in centro storico: obiettivo contrastare degrado e criminalità

Caltanissetta, controlli della polizia in centro storico: obiettivo contrastare degrado e criminalità

I poliziotti hanno controllato 91 persone, di cui 29 di nazionalità straniera e 6 soggetti sottoposti a misure restrittive

La Polizia di Stato ieri ha eseguito servizi di controllo del territorio nel Capoluogo, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati e di condotte antisociali che generano degrado e disturbo della civile convivenza. I predetti servizi, disposti con ordinanza del Questore Pinuccia Albertina Agnello, sono stati intensificati nel centro storico cittadino e nei luoghi che richiamano la presenza e lo stazionamento di soggetti gravati da pregiudizi di Polizia.

Equipaggi della Sezione Volante, Squadra Mobile, Digos, Polizia Amministrativa, Polizia Scientifica e Reparto Prevenzione Crimine di Palermo, coordinati dal Dirigente della Sezione Volanti, hanno proceduto al controllo di 91 persone, di cui 29 di nazionalità straniera, 6 soggetti sottoposti a misure restrittive, quali arresti domiciliari, misure di sicurezza, misure di prevenzione e alternative alla detenzione e 36 veicoli. Eseguite 2 perquisizioni personali ai sensi dell’art. 4 legge 152/75 e 2 cittadini stranieri, richiedenti protezione, sono stati fotosegnalati e accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione per le successive incombenze di rito.

La Polizia Amministrativa ha eseguito controlli presso 3 esercizi commerciali di cui 2 sale giochi. Sono state elevate 7 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, per guida senza avere indossato i sistemi di ritenuta, mancanza di copertura assicurativa/mancata revisione del mezzo. I predetti servizi, che tendono ad aumentare la percezione di sicurezza nella cittadinanza, saranno ripetuti periodicamente, sempre sulla base di direttive dipartimentali condivise con il Prefetto ella Provincia.



