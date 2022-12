Cronaca 671

Caltanissetta, controlli della Forestale al mercato ortofrutticolo: elevate 7 sanzioni

Riscontrate irregolarità sul rispetto della normativa europea e sulla tracciabilità della merce. Sanzioni per 9mila euro

Redazione

Proseguono i controlli degli agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana, coordinati dal Noras (Nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia). Questa mattina si è svolta un'operazione al mercato ortofrutticolo comunale di Caltanissetta condotta da 15 unità di personale del Corpo. Sono stati elevati 7 verbali per complessivi 9.000 euro di sanzioni. Riscontrate irregolarità sul rispetto della normativa europea (regolamento CE. n178/2002) sulla tracciabilità della merce, in particolare su diverse partite di agrumi (arance, limoni, clementine) prive della documentazione di provenienza.

«Va avanti la nostra attività a tutela dei cittadini e dei consumatori - afferma l'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente, Elena Pagana -. Oltre a reprimere le irregolarità e il mancato rispetto delle leggi sulla tracciabilità dei prodotti, puntiamo anche a sensibilizzare gli operatori della filiera agroalimentare sul rispetto delle norme a garanzia della salute dei siciliani. Quello che arriva sulle nostre tavole deve sempre avere una provenienza certa e legale. Per noi è un valore fondamentale».



