Caltanissetta, controlli dei carabinieri: un uomo trovato in giro con un coltello e un altro con un tubo di ferro

Un 21enne, fermato a piedi e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 8 grammi di marijuana e circa 1 grammo di hashish

Negli ultimi giorni sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio da parte della Compagnia Carabinieri di Caltanissetta, nel corso dei quali: sono stati verificati 89 automezzi, elevate 7 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 1 carta di circolazione e 1 patente, identificate 135 persone, sequestrati 2 coltelli, un tubo di ferro, 9 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish.

In particolare sono stati deferiti all’A.G.:

- per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere: un 44enne perché, fermato a piedi e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama a punta della lunghezza di 17 cm; un 39enne poiché, controllato a bordo di autovettura, a seguito di perquisizione veicolare veniva trovato in possesso di un tubo di ferro della lunghezza di 80 cm, che trasportava senza giustificato motivo; un 40enne controllato a piedi e sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 16 cm;

- per detenzione di sostanza stupefacente un 21enne perché, fermato a piedi e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 8 grammi di marijuana e circa 1 grammo di hashish, successivamente posti sotto sequestro; Nel medesimo contesto operativo sono stati segnalati alla Prefettura di Caltanissetta quali assuntori 2 soggetti che detenevano per uso personale hashish e marijuana.



