Cronaca 985

Caltanissetta, controlli dei carabinieri per le festività pasquali: un giovane trovato con droga e un altro ubriaco alla guida

Sono stati verificati 79 automezzi, elevate 11 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 2 carte di circolazione e 1 patente

Redazione

07 Aprile 2023 10:59 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-controlli-dei-carabinieri-per-le-festivita-pasquali-un-giovane-trovato-con-droga-e-un-altro-ubriaco-alla-guida Copia Link Condividi Notizia

In queste giornate di festa i Carabinieri della Compagnia di Caltanissetta sono impegnati in servizi di monitoraggio del territorio finalizzati al contrasto dell’illegalità diffusa, oltre che nei servizi di rappresentanza e di ordine pubblico nelle varie manifestazioni connesse alla Pasqua. In tale ambito nei giorni scorsi hanno eseguito controlli serrati, nel corso dei quali: sono stati verificati 79 automezzi, elevate 11 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 2 carte di circolazione e 1 patente, identificate 126 persone, sequestrati 47 grammi di hashish e 17 di marijuana. Nel medesimo ambito sono stati controllati 3 esercizi commerciali, procedendo all’identificazione degli avventori.

In particolare sono stati deferiti all’A.G.:

- un 34enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente perché, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish e 15 di marijuana;

- un 39enne per guida in stato di ebbrezza perché, controllato alla guida della propria autovettura e sottoposto ad accertamenti, è risultato con un tasso alcolemico superiore alla norma; contestualmente è stata ritirata la patente e sottoposta a sequestro amministrativo l’autovettura.

Nel medesimo contesto operativo sono stati segnalati alla Prefettura di Caltanissetta quali assuntori 2 soggetti che detenevano per uso personale circa 7 grammi di hashish e 2 di marijuana.



In queste giornate di festa i Carabinieri della Compagnia di Caltanissetta sono impegnati in servizi di monitoraggio del territorio finalizzati al contrasto dell'illegalità diffusa, oltre che nei servizi di rappresentanza e di ordine pubblico nelle varie manifestazioni connesse alla Pasqua. In tale ambito nei giorni scorsi hanno eseguito controlli serrati, nel corso dei quali: sono stati verificati 79 automezzi, elevate 11 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 2 carte di circolazione e 1 patente, identificate 126 persone, sequestrati 47 grammi di hashish e 17 di marijuana. Nel medesimo ambito sono stati controllati 3 esercizi commerciali, procedendo all'identificazione degli avventori. In particolare sono stati deferiti all'A.G.:

- un 34enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente perché, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish e 15 di marijuana;

- un 39enne per guida in stato di ebbrezza perché, controllato alla guida della propria autovettura e sottoposto ad accertamenti, è risultato con un tasso alcolemico superiore alla norma; contestualmente è stata ritirata la patente e sottoposta a sequestro amministrativo l'autovettura.

Nel medesimo contesto operativo sono stati segnalati alla Prefettura di Caltanissetta quali assuntori 2 soggetti che detenevano per uso personale circa 7 grammi di hashish e 2 di marijuana.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare