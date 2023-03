Cronaca 913

Caltanissetta. Controlli dei carabinieri: denunciate una 16enne trovata con 2 coltelli a serramanico e una 39enne ubriaca alla guida

Sempre nel corso dei controlli un 73enne, sottoposto alla sorveglianza speciale, è stato sorpreso a guidare senza patente. Per lui una multa di oltre 5mila euro

Redazione

18 Marzo 2023 10:07 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-controlli-dei-carabinieri-denunciate-una-16enne-trovata-con-2-coltelli-a-serramanico-e-una-39enne-ubriaca-alla-guida Copia Link Condividi Notizia

Ieri mattina i Carabinieri della Compagnia di Caltanissetta, nell’ambito di un’intensificazione dei servizi di monitoraggio del territorio finalizzata al contrasto dell’illegalità diffusa, hanno eseguito controlli serrati nel centro storico, nel corso dei quali: sono stati verificati 42 automezzi, elevate 23 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 2 carte di circolazione e 3 patenti, identificate 70 persone, sequestrati 2 coltelli e 3 grammi di marijuana. Nel medesimo ambito sono stati controllati 8 esercizi commerciali, procedendo all’identificazione degli avventori.

In particolare sono stati deferiti all’A.G.:

- una 16enne per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere perché fermata a piedi e sottoposta a perquisizione personale, è stato trovata in possesso di 2 coltelli a serramanico, entrambi della lunghezza di 17 cm;

- una 39enne per guida in stato di ebbrezza perché, controllata alla guida della propria autovettura e sottoposta ad accertamenti, è risultata con un tasso alcolemico superiore alla norma; contestualmente è stata ritirata la patente e sottoposta a sequestro amministrativo l’autovettura;

- un 73enne, sottoposto alla sorveglianza speciale, sorpreso alla guida di un’autovettura sprovvisto di patente, è stato sanzionato con una contravvenzione di oltre 5000 euro e deferito per avere violato le prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Nel medesimo contesto operativo sono stati segnalati alla Prefettura di Caltanissetta quali assuntori 2 soggetti che detenevano per uso personale circa 3 grammi di marijuana.



Ieri mattina i Carabinieri della Compagnia di Caltanissetta, nell'ambito di un'intensificazione dei servizi di monitoraggio del territorio finalizzata al contrasto dell'illegalità diffusa, hanno eseguito controlli serrati nel centro storico, nel corso dei quali: sono stati verificati 42 automezzi, elevate 23 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 2 carte di circolazione e 3 patenti, identificate 70 persone, sequestrati 2 coltelli e 3 grammi di marijuana. Nel medesimo ambito sono stati controllati 8 esercizi commerciali, procedendo all'identificazione degli avventori. In particolare sono stati deferiti all'A.G.:

- una 16enne per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere perché fermata a piedi e sottoposta a perquisizione personale, è stato trovata in possesso di 2 coltelli a serramanico, entrambi della lunghezza di 17 cm;

- una 39enne per guida in stato di ebbrezza perché, controllata alla guida della propria autovettura e sottoposta ad accertamenti, è risultata con un tasso alcolemico superiore alla norma; contestualmente è stata ritirata la patente e sottoposta a sequestro amministrativo l'autovettura;

- un 73enne, sottoposto alla sorveglianza speciale, sorpreso alla guida di un'autovettura sprovvisto di patente, è stato sanzionato con una contravvenzione di oltre 5000 euro e deferito per avere violato le prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Nel medesimo contesto operativo sono stati segnalati alla Prefettura di Caltanissetta quali assuntori 2 soggetti che detenevano per uso personale circa 3 grammi di marijuana.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare