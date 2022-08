Cronaca 2177

Caltanissetta, controlli dei carabinieri: al parco acquatico sedata lite tra minori, interventi anche per musica ad alto volume

Nel corso dei servizi sono stati sottoposti ad accertamenti di polizia 73 veicoli e 127 persone, elevate 19 sanzioni amministrative

Redazione

Nell’ambito dell’intensificazione dell’azione di prevenzione dei reati, continuano senza sosta i controlli svolti dai Carabinieri di Caltanissetta che nei giorni scorsi, supportati dal Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Palermo, hanno pattugliato i centri abitati di Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco, Delia e Sommatino. Nel corso dei servizi sono stati sottoposti ad accertamenti di polizia 73 veicoli e 127 persone, elevate 19 sanzioni amministrative relative a infrazioni al Codice della Strada, sottoposti a fermo amministrativo nr.5 ciclomotori, ritirate nr.3 patenti di guida, sequestrate amministrativamente nr.2 autovetture e segnalati nr.5 soggetti per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Numerosi anche gli interventi eseguiti dalle pattuglie dei CC, come quello al parco acquatico di Sommatino, dove i Carabinieri hanno sedato un litigio tra alcuni minorenni, o quelli, numerosi, ad abitazioni o a esercizi commerciali, in cui era stata segnalata musica ad alto volume di notte. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni, anche con il supporto dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caltanissetta e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa.



