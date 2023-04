Cronaca 1588

Caltanissetta, controlli dei carabinieri: 4 persone ubriache alla guida. Arrestato 40enne per minacce, stalking e resistenza

L'uomo, che è stato condotto al carcere di Enna, dovrà scontare la pena definitiva di 5 anni, 2 mesi e 25 giorni

Redazione

16 Aprile 2023 14:38 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-controlli-dei-carabinieri-4-persone-ubriache-alla-guida-arrestato-40enne-per-minacce-stalking-e-resistenza Copia Link Condividi Notizia

Sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio nel corso del fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Caltanissetta. In tale ambito nel corso delle serate di venerdì e sabato: sono stati verificati 63 automezzi, elevate 21 contravvenzioni al Codice della Strada, sequestrata 1 autovettura per mancanza di copertura assicurativa, ritirata 1 carta di circolazione e 1 patente, identificate 74 persone, segnalate 4 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica (2 all’A.G. e 2 alla locale Prefettura).

Inoltre è stato arrestato un 40enne che deve espiare la pena definitiva di anni cinque, mesi 2 e giorni 25 di reclusione per cumulo sentenze definitive relative ai reati di minacce, atti persecutori, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, commessi dal 2013 al 2020. L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Enna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel medesimo contesto operativo sono stati segnalati alla Prefettura di Caltanissetta quali assuntori 5 soggetti che detenevano per uso personale circa 9 grammi di hashish e 3 di marijuana.



Sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio nel corso del fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Caltanissetta. In tale ambito nel corso delle serate di venerdì e sabato: sono stati verificati 63 automezzi, elevate 21 contravvenzioni al Codice della Strada, sequestrata 1 autovettura per mancanza di copertura assicurativa, ritirata 1 carta di circolazione e 1 patente, identificate 74 persone, segnalate 4 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica (2 all'A.G. e 2 alla locale Prefettura). Inoltre è stato arrestato un 40enne che deve espiare la pena definitiva di anni cinque, mesi 2 e giorni 25 di reclusione per cumulo sentenze definitive relative ai reati di minacce, atti persecutori, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, commessi dal 2013 al 2020. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Enna a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Nel medesimo contesto operativo sono stati segnalati alla Prefettura di Caltanissetta quali assuntori 5 soggetti che detenevano per uso personale circa 9 grammi di hashish e 3 di marijuana.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare