Caltanissetta, contratto a tempo indeterminato per Mansour Dagnogo al pub "Punto G"

Il giovane ha preso parte ad un corso di formazione organizzato da Eap Fedarcom finanziato dalla Regione Sicilia e dal Fse

Redazione

L’agenzia formativa EAP Fedarcom è lieta di annunciare l'assunzione a tempo indeterminato dell’allievo Bakounadi Mansour Dagnogo presso il pub "Punto G". Il percorso di Dagnogo presso EAP Fedarcom si è sviluppato in diverse fasi (orientamento, corso di cucina e stage di inserimento lavorativo) della durata complessiva di un anno. Il corso, finanziato dalla Regione Sicilia e dal FSE, mirava alla creazione di nuove opportunità di lavoro per le persone in situazioni di disagio sociale e vulnerabilità.

Bakounadi Mansour Dagnogo ha dimostrato un impegno straordinario durante il percorso presso EAP Fedarcom. Il suo talento e la sua dedizione sono stati premiati dal titolare del pub "Punto G", che ha deciso di offrirgli un'opportunità di lavoro a tempo indeterminato. EAP Fedarcom si congratula con Mansour Dagnogo per il suo successo e augura a lui e al pub "Punto G" una proficua collaborazione.



