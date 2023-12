Cronaca 329

Caltanissetta. Contrasto al gioco illegale, controlli interforze: 9 denunciati e sequestri

Le verifiche disposte dal prefetto: sono state elevate 24 sanzioni per un ammontare complessivo pari a € 5.500

Redazione

Si è concluso il ciclo di controlli per il contrasto del gioco illegale, nell’ambito del piano coordinato di controlli organizzato dal “Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori” in diversi territori provinciali.

In ottemperanza alle indicazioni fornite con la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 4 novembre, infatti il Prefetto - nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica alla presenza dei vertici delle Forze di Polizia e del Direttore dell’Ufficio Monopoli per la Sicilia e del Direttore regionale dell’antifrode - ha disposto l’attuazione del cennato programma in questo territorio provinciale

Nella circostanza, con i referenti degli Uffici preposti, sono state condivisi gli indirizzi per l’attuazione dei controlli e individuati gli obiettivi presso cui verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni nel settore delle scommesse. Nel corso dei controlli le Forze dell’ordine, con l’ausilio dell’Agenzia dei Monopoli e dell’Ispettorato del lavoro, hanno sottoposto a verifica, complessivamente, 39 esercizi. In particolare, sono state rilevate 10 violazioni penali, di cui 8 per organizzazione di scommesse in assenza di concessione, autorizzazione o licenza di polizia. Inoltre, sono state deferite 9 persone all’Autorità giudiziaria e disposti 7 sequestri.

Sotto il profilo amministrativo, nell’ambito dei predetti controlli, sono state elevate 24 sanzioni per un ammontare complessivo pari a € 5.500 e disposti 12 sequestri amministrativi.



