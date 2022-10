Cronaca 245

Caltanissetta, consegnati alla Soprintendenza venti reperti risalenti al VI secolo a.C.

Si tratta di reperti frammentari di piccole dimensioni appartenenti a vasellame di utilizzo corrente

Redazione

14 Ottobre 2022 18:25 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-consegnati-alla-soprintendenza-venti-reperti-risalenti-al-vi-secolo-ac Copia Link Condividi Notizia

Lo scorso 12 ottobre è stato consegnato alla Soprintendenza ai Beni Culturali di Caltanissetta, da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza materiale archeologico proveniente da sequestro giudiziario. Il materiale è costituito da un gruppo di venti reperti frammentari di piccole dimensioni appartenenti a vasellame di utilizzo corrente o contenitori per uso domestico la cui datazione varia dal VI secolo a.C. fino ad età medievale. Tra gli esemplari rinvenuti, di difficile localizzazione geografica ma probabilmente proveniente dall'area nord della provincia nissena, si evidenzia un piede di kylix a vernice nera databile tra la seconda metà del VI e gli inizi del V secolo a C. unitamente a un peso da telaio di forma tronco piramidale su base quadrata, con foro passante, presumibilmente databile al VI secolo a C. Il materiale è stato consegnato alla Soprintendente, arch. Daniela Vullo ed al Direttore della Sezione Archeologica, dott. Filippo Spagnolo.



Lo scorso 12 ottobre è stato consegnato alla Soprintendenza ai Beni Culturali di Caltanissetta, da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza materiale archeologico proveniente da sequestro giudiziario. Il materiale è costituito da un gruppo di venti reperti frammentari di piccole dimensioni appartenenti a vasellame di utilizzo corrente o contenitori per uso domestico la cui datazione varia dal VI secolo a.C. fino ad età medievale. Tra gli esemplari rinvenuti, di difficile localizzazione geografica ma probabilmente proveniente dall'area nord della provincia nissena, si evidenzia un piede di kylix a vernice nera databile tra la seconda metà del VI e gli inizi del V secolo a C. unitamente a un peso da telaio di forma tronco piramidale su base quadrata, con foro passante, presumibilmente databile al VI secolo a C. Il materiale è stato consegnato alla Soprintendente, arch. Daniela Vullo ed al Direttore della Sezione Archeologica, dott. Filippo Spagnolo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare