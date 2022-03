Cronaca 2640

Caltanissetta, coniugi sancataldesi sorpresi con 2 litri di metadone in viale della Regione accusati di spaccio

Qualche giorno fa erano stati arrestati dalle forze dell'ordine, dopo l'udienza di convalida il giudice ha disposto misure diverse per ognuno dei due coniugi

Redazione

Obbligo di dimora per il marito e obbligo di firma per la moglie. Misure diverse, dunque, dopo l’udienza di convalida, per i coniugi sancataldesi Salvatore Maira, 44 anni e Rosa Anzalone, 37 anni, che erano stati arrestati nei giorni scorsi dalle forze dell’ordine con l’accusa di spaccio di metadone. I due, secondo la ricostruzione formulata dalla pm Vera Giordano, si erano recati a Palermo per acquistare del metadone ed erano stati fermati a Caltanissetta, in viale della Regione, venendo trovati in possesso di una bottiglia di due litri di metadone. Un particolare costato ad entrambi l’arresto con applicazione della custodia in carcere per Maira e dei domiciliari per la moglie. Nel corso dell’udienza di convalida, tenutasi davanti al gip Santi Bologna, Maira ha precisato che il metadone era stato acquistato solo per uso personale, mentre Rosa Anzalone ha dichiarato di non fare uso di stupefacenti e di avere solo accompagnato il marito a Palermo. L’avvocato difensore Gianluca Amico ha chiesto la scarcerazione dei due indagati o l’applicazione di misure alternative. (Vincenzo Pane, La Sicilia)



