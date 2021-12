Attualita 164

Caltanissetta, Confartigianato dona alla Diocesi una statuina per l'allestimento del presepe

In un'unica raffigurazione sono racchiusi tradizione e innovazione.

Redazione

Confartigianato Imprese Caltanissetta promuove anche per il 2021 l’iniziativa, nata lo scorso anno , in collaborazione con Fondazione Symbola e Coldiretti, con l’obiettivo, di valorizzare l’artigianato e la tradizione del Presepe, dedicando alla Diocesi di Caltanissetta , rappresentata da Sua Eccellenza Monsignor Mario Russotto, una statuina per l’allestimento del Presepe. “Quest’anno la figura proposta vuol rappresentare i valori del saper fare, dice il Presidente provinciale della Confartigianato- unitamente agli aspetti dell’innovazione e della propensione alla sostenibilità.”

"In un’unica raffigurazione, continua Tarcisio Sberna- troviamo i simboli dell’operosità dentro a un ambiente digitale: un connubio per competere e per consolidare l’eccellenza del Made in Italy.” Per rafforzare questi concetti sono stati utilizzati – nella rappresentazione – degli strumenti da lavoro tradizionali unitamente a un computer portatile dietro al quale è disegnata una spiga come segno di legame con la terra. La statuina è stata realizzata dal Maestro artigiano leccese Claudio Riso, fiore all’occhiello delle produzioni artistiche in cartapesta. La cerimonia di consegna e lo scambio di Auguri è stata fatta oggi presso la Curia vescovile alla presenza del Vicario don Onofrio Castelli.



