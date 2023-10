Attualita 262

Caltanissetta: concluso il progetto That's Lab, il laboratorio innovativo fondato sull'utilizzo di tecnologie digitali

L'obiettivo è quello di tenere il territorio agganciato ai trend tecnologici più promettenti per la crescita territoriale

Redazione

27 Ottobre 2023 15:16 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-concluso-il-progetto-thats-lab-il-laboratorio-innovativo-fondato-sullutilizzo-di-tecnologie-digitali Copia Link Condividi Notizia

Si è svolta oggi la giornata conclusiva della serie di eventi e work shop organizzati nell’ambito del progetto That’s Lab, il laboratorio innovativo fondato sull’utilizzo di tecnologie digitali. L’iniziativa si è svolta al centro polifunzionale “Michele Abbate”, la struttura su cui l’Amministrazione comunale sta investendo per creare il laboratorio per l’innovazione digitale del centro Sicilia. Con l’obiettivo di favorire l’innovazione sociale e organizzativa nel territorio nisseno, sostenendo l’applicazione delle tecnologie abilitanti nei settori dei beni culturali, del turismo, della green economy, dell’agrifood, degli open data e dei servizi civici e collettivi, attraverso la realizzazione di un laboratorio innovativo che contribuisca a tenere il territorio agganciato ai trend tecnologici più promettenti per la crescita territoriale.

All’incontro, oltre all’assessore comunale Giuseppe La Mensa, propulsore dell’iniziativa che tra le sue deleghe ha anche quella all’Innovazione tecnologica, hanno partecipato gli studenti che hanno seguito i vari laboratori, accompagnati da alcuni insegnanti, Fabrizio Lipani, project manager del progetto, Giovanna Seminatore, che si è occupata del censimento degli artigiani locali da inserire in una delle sezioni del portale turismo, e il sindaco Roberto Gambino che, rivolgendosi agli studenti, ha commentato: “Il lavoro che avete svolto oggi ha portato il primo grandissimo risultato, il primo prototipo di quello che sarà il nostro portale turistico. Sono rimasto piacevolmente colpito dal risultato che avete raggiunto, che, sinceramente, va oltre ogni mia aspettativa. Il portale creato dai nostri giovani talenti nisseni integra in maniera eccellente i dati raccolti sul nostro territorio per quanto riguarda storia, usanze, artigianato, itinerari turistici e molto altro, con un sistema di intelligenza artificiale capace di gestirli, selezionali e ottimizzarli. Un portale che già in fase embrionale si presenta graficamente gradevole, ricco di contenuti e molto efficiente nella consultazione. Il metodo That’s Lab, che, concretamente, apre al massimo la partecipazione alle progettazioni direttamente alle persone che vivono nel territorio, è il nostro modello. E questo luogo splendido – riferendosi al centro polifunzionale “Michele Abbate” – che sarà ulteriormente potenziato grazie a un finanziamento di 1 milione di euro, diventerà il simbolo di questo modello, da dove usciranno idee innovative non solo legate al turismo. Non posso che concludere esprimendo tutta la mia curiosità per ciò che sarà il risultato finale. Complimenti all'assessore Giuseppe La Mensa e a tutto lo staff di That's Lab per l'eccellente lavoro che stanno portando avanti” ha concluso il sindaco Gambino.

Visibilmente soddisfatto l’assessore La Mensa per il riscontro avuto dagli studenti che hanno partecipato agli eventi e ai work shop. “Come ci hanno illustrato i diversi relatori dei workshop – ha detto l’assessore - fare turismo bene oggi significa innanzitutto raccontare quello che siamo. Caltanissetta e la Sicilia hanno capacità creative enormi, sono venute tantissime realtà siciliane a visitare quello che stiamo portando avanti, e abbiamo avuto la conferma che That’s Lab potrà essere da traino per i nostri ragazzi. Dobbiamo far capire loro che il centro delle cose può essere anche qui e non necessariamente da altre parti. Oggi abbiamo presentato il prototipo di portale turistico che ci eravamo impegnati a fare. Un progetto eccezionale con contenuti prodotti al cento per cento dai tavoli di lavoro formati da studenti delle nostre scuole superiori, in particolare da Ragioniera, Geometra e Liceo Classico. Abbiamo fatto vedere cosa si è riusciti a fare in due settimane di lavoro, un risultato che presto sarà visibile online. That’s Lab ovviamente non finisce qua. Da novembre, spinti dagli input che sono venuti da tantissimi ragazzi, manterremo aperta la struttura nei pomeriggi, con una parte laboratoriale e un parte riservata al coworking, che per la cosa pubblica questa è una bella novità. Stiamo definendo con gli uffici le modalità, ma, probabilmente, That’s Lab a novembre sarà aperto dalle 15 alle 19. Questo nelle more di produrre un bando pubblico per dare in gestione il progetto a soggetti capaci di auto sostenere economicamente l’iniziativa” ha dichiarato l’assessore del Comune di Caltanissetta, Giuseppe La Mensa.



Si è svolta oggi la giornata conclusiva della serie di eventi e work shop organizzati nell'ambito del progetto That's Lab, il laboratorio innovativo fondato sull'utilizzo di tecnologie digitali. L'iniziativa si è svolta al centro polifunzionale "Michele Abbate", la struttura su cui l'Amministrazione comunale sta investendo per creare il laboratorio per l'innovazione digitale del centro Sicilia. Con l'obiettivo di favorire l'innovazione sociale e organizzativa nel territorio nisseno, sostenendo l'applicazione delle tecnologie abilitanti nei settori dei beni culturali, del turismo, della green economy, dell'agrifood, degli open data e dei servizi civici e collettivi, attraverso la realizzazione di un laboratorio innovativo che contribuisca a tenere il territorio agganciato ai trend tecnologici più promettenti per la crescita territoriale. All'incontro, oltre all'assessore comunale Giuseppe La Mensa, propulsore dell'iniziativa che tra le sue deleghe ha anche quella all'Innovazione tecnologica, hanno partecipato gli studenti che hanno seguito i vari laboratori, accompagnati da alcuni insegnanti, Fabrizio Lipani, project manager del progetto, Giovanna Seminatore, che si è occupata del censimento degli artigiani locali da inserire in una delle sezioni del portale turismo, e il sindaco Roberto Gambino che, rivolgendosi agli studenti, ha commentato: "Il lavoro che avete svolto oggi ha portato il primo grandissimo risultato, il primo prototipo di quello che sarà il nostro portale turistico. Sono rimasto piacevolmente colpito dal risultato che avete raggiunto, che, sinceramente, va oltre ogni mia aspettativa. Il portale creato dai nostri giovani talenti nisseni integra in maniera eccellente i dati raccolti sul nostro territorio per quanto riguarda storia, usanze, artigianato, itinerari turistici e molto altro, con un sistema di intelligenza artificiale capace di gestirli, selezionali e ottimizzarli. Un portale che già in fase embrionale si presenta graficamente gradevole, ricco di contenuti e molto efficiente nella consultazione. Il metodo That's Lab, che, concretamente, apre al massimo la partecipazione alle progettazioni direttamente alle persone che vivono nel territorio, è il nostro modello. E questo luogo splendido - riferendosi al centro polifunzionale "Michele Abbate" - che sarà ulteriormente potenziato grazie a un finanziamento di 1 milione di euro, diventerà il simbolo di questo modello, da dove usciranno idee innovative non solo legate al turismo. Non posso che concludere esprimendo tutta la mia curiosità per ciò che sarà il risultato finale. Complimenti all'assessore Giuseppe La Mensa e a tutto lo staff di That's Lab per l'eccellente lavoro che stanno portando avanti" ha concluso il sindaco Gambino. Visibilmente soddisfatto l'assessore La Mensa per il riscontro avuto dagli studenti che hanno partecipato agli eventi e ai work shop. "Come ci hanno illustrato i diversi relatori dei workshop - ha detto l'assessore - fare turismo bene oggi significa innanzitutto raccontare quello che siamo. Caltanissetta e la Sicilia hanno capacità creative enormi, sono venute tantissime realtà siciliane a visitare quello che stiamo portando avanti, e abbiamo avuto la conferma che That's Lab potrà essere da traino per i nostri ragazzi. Dobbiamo far capire loro che il centro delle cose può essere anche qui e non necessariamente da altre parti. Oggi abbiamo presentato il prototipo di portale turistico che ci eravamo impegnati a fare. Un progetto eccezionale con contenuti prodotti al cento per cento dai tavoli di lavoro formati da studenti delle nostre scuole superiori, in particolare da Ragioniera, Geometra e Liceo Classico. Abbiamo fatto vedere cosa si è riusciti a fare in due settimane di lavoro, un risultato che presto sarà visibile online. That's Lab ovviamente non finisce qua. Da novembre, spinti dagli input che sono venuti da tantissimi ragazzi, manterremo aperta la struttura nei pomeriggi, con una parte laboratoriale e un parte riservata al coworking, che per la cosa pubblica questa è una bella novità. Stiamo definendo con gli uffici le modalità, ma, probabilmente, That's Lab a novembre sarà aperto dalle 15 alle 19. Questo nelle more di produrre un bando pubblico per dare in gestione il progetto a soggetti capaci di auto sostenere economicamente l'iniziativa" ha dichiarato l'assessore del Comune di Caltanissetta, Giuseppe La Mensa.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare